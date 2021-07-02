Didim'deki operasyonda silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'deki operasyonda silah ele geçirildi

Didim'deki operasyonda silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucun ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir evde 3 adet silah ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucun ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir evde 3 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda M.Ç isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca mermisi, 118 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. M.Ç ve A.B isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Müge Anlı Taner Ölmez Şeyma Subaşı
Spor Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim'deki operasyonda silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:25:21. #1.16#

title