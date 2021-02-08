Didim'deki kıyı temizliğinde 4 saatte 1,5 ton çöp toplandı
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Didim'deki kıyı temizliğinde 4 saatte 1,5 ton çöp toplandı

08.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:30
Didim'deki kıyı temizliğinde 4 saatte 1,5 ton çöp toplandı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı temizliği yapıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Avrupa Çevre Ajansının "Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında Aydın'ın Didim ilçesinde kıyı temizliği yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katılımıyla düzenlenen etkinlikte, 4 saatte 1,5 ton çöp toplandı.

Kategorize edilen çöplerden büyük çoğunluğu, tek kullanımlık plastikler, parçalanmış ağlar oluşturdu.

Toplanan çöp torbalarıyla yöre şivesine uygun olarak "Atma bea" yazıldı.

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Didim'in plajları ve sürdürülebilir çevre çalışmalarıyla marka bir turizm şehri olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Atabay ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Karataş, "Deniz canlılarının yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaran deniz çöpleri konusunda etkin mücadele gerekiyor. Bugün burada Didim adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Atabay ise "Doğadaki tüm canlılarımızı düşünerek hizmet planlaması yapıyoruz. Didimliler olarak gelen misafirlerden de isteğimiz, bu çevresel bilincimize aynı şekilde hassasiyet göstermeleridir. Kıyılarımızı temizlemeye, buralarda yaşayan canlılarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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