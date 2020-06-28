Didim'deki kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
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Didim'deki kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Didim'deki kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
28.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:38

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Didim'de 9 gün önce meydana gelen trafik kazasında dolmuş ile motosiklet çarpışmış motosiklet sürücüsü Mehmet Onat (22) kazada hayatını kaybetmiş, arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı İpek Yıldırım(17) ise ağır yaralanmıştı.

Kazada ağır olarak yaralanan genç kız, Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın'a sevk edilmişti. 9 gündür Aydın'da yoğun bakım servisinde tedavisi süren İpek Yıldırım yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi yasa boğulurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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