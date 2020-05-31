Didim'deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı
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Didim'deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak olan Restoran, Kafe, Lokanta ve Kıraathane gibi işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.

Didim'deki işletmeler dezenfekte edilerek, yeni döneme hazırlandı
31.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:11

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak olan Restoran, Kafe, Lokanta ve Kıraathane gibi işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.

Korona virüs süreci sonrasında normalleşme paketi çerçevesinde 1 Haziran 2020 itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağının açıklanmasının ardından Didim'deki bu tür işletmelere dezenfekte çalışması yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ve Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle başlatılan dezenfekte çalışmasına Aydın BŞB'den 2 ekip, kent merkezinde Didim Belediyesinden 1 ekip ise mahallelerde çalışmalara başladı. Didim Esnaf Odasına kayıtlı 480 işletmeye dezenfekte işlemi uygulanarak hazır hale getirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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