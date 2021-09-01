Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi
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Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi

Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Halk Oyunları Topluluğu'nun (DAHOT) bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Uluslararası FolkFest 2021' etkinliği kent meydanında yapılan gösterilerle sona erdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Halk Oyunları Topluluğu'nun (DAHOT) bu yıl 8'incisini düzenlediği 'Uluslararası FolkFest 2021' etkinliği kent meydanında yapılan gösterilerle sona erdi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile özel firmaların sponsorluklarıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası FolkFest 2021' etkinliği sona erdi. DAHOT'un düzenlediği etkinliğe bu yıl yurt dışından Bulgaristan, Makedonya, İran, Gürcistan ve Bosna Hersek katılırken Türkiye'den ise Edirne'den Melodi Halk Dansları Kültür ve Spor Kulübü Derneği, İstanbul'dan Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu Halkoyunları Topluluğu, Kütahya'dan Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Ankara'dan Altındağ Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis'ten BİFAD-Bitlis Folklor Araştırma Spor Kulübü, Aydın'dan; AYDANS-Gençlik ve Spor Kulübü Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenler Halk Oyunları Topluluğu, NABHOT Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu ve Didim Halk Oyunları Topluluğu DAHOT yer aldı. Etkinlik kapsamında yurt içi ve yurt dışında katılan gruplar yöresel oyunlarını sergilerken, Didimliler büyük beğeni topladı.

DAHOT Başkanı İlyas Aydur pandemi sebebiyle bir yıl yapamadıkları etkinliğin 8. düzenlemekten mutlu olduklarını ifade ederek, katkı sağlayan kurum ve kuruluş ile özel firmalara teşekkür etti. - AYDIN

Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi
Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi
Didim'deki Halk Oyunları Festivali sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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