Didim'de zeytinlik yangını

Didim'de zeytinlik yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Didim'de zeytinlik yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Kırkevler Sitesi yakınındaki anızlar yakıldığı sırada ateşin sıçradığı zeytin bahçesinde yangın çıktı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik alan hasar gördü.

Kaynak: AA
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