Didim'de Zeytin Bahçesinde Yangın

Didim'de Zeytin Bahçesinde Yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 40 zeytin ağacı zarar gördü.

Didim'de Zeytin Bahçesinde Yangın

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 40 zeytin ağacı zarar gördü.

Hisar Mahallesi, Kıray Caddesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında 40 zeytin ağacı zarar gördü.

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