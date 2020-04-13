Didim'de zabıtalar sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarını karşıladı Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığınca 31 Şehirde yapılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının boyunca, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadı.

Geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanlığınca 31 Şehirde yapılan 2 günlük sokağa çıkma yasağının boyunca, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcadı.

Didim Vefa Destek Grubu bünyesinde, 10 araç ve 30 personel ile gün boyu vatandaşlarımıza hizmet sağlamak için yoğun çaba sarf eden Zabıta Personellerimiz, 10 binin üzerinde ekmek ve birçok farklı ihtiyaç malzemesini evlere ulaştırdı. 444 81 09 numaralı çağrı merkezimize gelen talepleri değerlendirip yasak boyunca kesintisiz hizmet veren ekiplere teşekkür eden Didimliler, yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA