Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı
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Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

22.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:33
Didim'de Zabıta Müdürü, tartıştığı seyyar satıcı tarafından bıçaklandı

AYDIN'da, çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44) tartıştığı seyyar satıcı B.T. tarafından bıçaklandı.

AYDIN'da, çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44) tartıştığı seyyar satıcı B.T. tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Hacıfettahoğlu hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan B.T.?yi çalışmalar sonucu yakaladı.

Didim Belediyesi Zabıta ekiplerdi, Yeni Mahalle'de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken seyyar satıcı B.T. bıçakla Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu göğsünden yaraladı. Hacıfettahoğlu kanlar içinde yerde kalırken, B.T. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.PAZARCIYMIŞAydın'da, halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun (44) tartıştığı kişi tarafından bıçaklanması olayına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Didim Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hacıfettahoğlu, polise ifade verdi. Hacıfettahoğlu, ifadesinde tartıştığı kişinin pazarcı olduğunu belirtti.ÖNCE EŞİ BIÇAKLAMAYA ÇALIŞMIŞZabıta müdürü ifadesinde, ilk önce tartıştığı kadın pazarcı K.T. tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını bu sırada kendini koruduğunu, K.T. bıçaklayamayınca eşi B.T.'nin bıçakladığını söylediği öğrenildi.YAKALANDILAR

Hacıfettahoğlu'nun verdiği ifadenin ardından polis ekipleni, pazarcı olduğu öğrenilen çifti yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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