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Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Güncel
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Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulunduAYDIN'ın Didim ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu.

EFELER, AYDIN (DHA) -

Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 55 yaşındaki H.Ö.'ye ait olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Efeler Mahallisi'nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin 55 yaşındaki H.Ö.'ye ait olduğunu belirlerken vicudunda yaralanma veya darp izine rastlanmadı. H.Ö.'nün cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı


- Aydın
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel

Efeler, Polis, Aydın, Didim, Güncel, Haber

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