Didim'de yıkım gerginliği
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Didim'de yıkım gerginliği

Aydın'ın Didim ilçesinde, kıyı kenar çizgisini ihlal eden bir yapının yıkım ve söküm işlemi esnasında gergin anlar yaşandı.

Didim'de yıkım gerginliği
15.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:32

Aydın'ın Didim ilçesinde, kıyı kenar çizgisini ihlal eden bir yapının yıkım ve söküm işlemi esnasında gergin anlar yaşandı.

Didim Belediyesince Mersindere Mahallesi içinde denize sıfır olarak beton atılan ve çit ile çevrilen ayrıca içerisinde konteynır konularak yapı haline dönüştürülen parselin yıkım ve söküm işlemlerinde arbede yaşandı. İşlem için bölgeye giren zabıta ekipleri, Fen İşleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerine İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de güvenlik olarak eşlik etti. Zabıta ekiplerinin çalışması esnasında ekipler ile parseli yapı yapan işadamı A.O. ile yanındaki çalışanları, Zabıta Amiri Murat Hacıfettahoğlu'na ve bazı zabıta personelini çapalarla saldırdı. Her iki tarafından fiziki ve sözlü müdahalesine emniyet güçleri müdahale etti.

Emniyet güçleri olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirirken Zabıta Amiri Hacıfettahoğlu ile bazı zabıta personelinin olayla ilgili olarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

Emniyet güçlerinin parsel etrafından güvenlik tedbiri almasının ardından bölgeye iş makineleri girdi. Konteynır içerisindeki muhtelif yaşam malzemeleri ve içerisindeki tüm eşyalar belediye personelince çıkartıldı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yapılan işlemin kıyı kenar çizgisine 50 metre mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklı olarak yapıldığını ifade ederek, "İlçe genelinde kıyı kanuna, kıyı kenar çizgisine ihlal ve kaçak yapılarla ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının ardından bu işlemleri yapıyoruz. Bu tür kanunsuz işlemleri belediye olarak göz yummadan kanunların verdiği ölçüler içerisinde işlemler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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