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Didim'de yeşil alanların bakımı sürüyor

Didim'de yeşil alanların bakımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçeyi modern ve güzel bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvayan Didim Belediyesi kent genelinde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarıyla kenti güzelleştiren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm mahallelerinde mevsimsel budama ve çim biçimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemizin tüm mahallelerinde mevsimsel budama ve çim biçimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarımızla kentimizi nezih ve temiz bir görünüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de yeşil alanların bakımı sürüyor

Didim'de yeşil alanların bakımı sürüyor

Didim'de yeşil alanların bakımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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