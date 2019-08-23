Didim'de yavru caretta carettalar denizle buluştu

23.08.2019 09:58

AYDIN'ın Didim ilçesindeki Parlamenterler Sitesi sahiline 29 Haziran'da yuva yapan caretta caretta türü deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlandı.

Didim, son yıllarda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan caretta carettaların uğrak yeri haline geldi. Türkiye'de deniz kaplumbağası yuvalama bölgeleri dışında olan Didim'de bulunan Parlamenterler Sitesi'ndeki sahile, 29 Haziran 2019'da yumurta bırakan bir caretta carettanın yuuvası, 50 gün boyunca korumaya alındı. Aradan geçen sürenin ardından yumurtalardan çıkan 77 caretta caretta yavrusu, denizle buluşturuldu.

Parlamenterler Sitesi Plajı'nda yapılan yuva açılışına Tarım ve Orman Bakanlığı 4'ncü Bölge Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Dalyan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri Ebrucan Kalecik ve Ergün Karaarslan, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) Başkan Bahattin Sürücü, Selçuk İnanç ve Ahmet Taşçı ile sİtedeki gönüllüler katıldı. Yuva açılışı sonunda caretta caretta'nın, 83 yumurta bıraktığı tespit edildi. 77 yavru caretta caretta, sağlıklı bir şekilde denize ulaştırıldı. Öte yandan, EKODOSD tarafından; Parlamenterler Sitesi gönüllülerinden Caner Ataman, Murat Ayral ve Gönül Ergin'e teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: DHA