Didim'de yaşlı adam banyoda ölü bulundu

25.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:35

Aydın'ın Didim ilçesinde, yalnız yaşayan 61 yaşındaki Zeynel Şengül banyoda ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay Altın kum mahallesi 805 sokaktaki bir evde meydana geldi. İkametinde yalnız yaşadığı öğrenilen ve aslen Çorumlu olan Zeynel Şengül (61)banyoya girdi. Arkadaşları ise Şengül'den haber alamayınca evine gitti. Polis eşliğinde eve girilirken, Şengül'ün cansız bedeni banyoda bulundu.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA