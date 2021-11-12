Didim'de yan yatan yelkenlideki düzensiz göçmenlerden 1'i öldü, 9'u kurtarıldı

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yatması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında dün yelkenli bir teknenin yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Bölgede 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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