Didim'de yan yatan yelkenlideki düzensiz göçmenlerden 1'i öldü, 9'u kurtarıldı - Haberler
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Didim'de yan yatan yelkenlideki düzensiz göçmenlerden 1'i öldü, 9'u kurtarıldı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Didim'de yan yatan yelkenlideki düzensiz göçmenlerden 1'i öldü, 9'u kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yatması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi karaya çıkarıldı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yatması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Didim açıklarında dün yelkenli bir teknenin yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Bölgede 1 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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