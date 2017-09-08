Didim'de Yakalandılar, Haklarında Dava Açıldı

AYDIN'da terör örgütü PKK/PYD soruşturması kapsamında tutuklanan İngiliz J.A.R. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kız arkadaşı M.Y.A. hakkında ise 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından dava açıldı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, e-posta ile KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren üç kişinin Didim'de tatil yaptıkları ihbarı geldi. İhbar üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz'da harekete geçti. Bir eve operasyon düzenleyen polis, İngiltere uyruklu J.A.R., Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyallere de el konuldu. İfadeleri alınan şüphelilerden J.A.R.'nin 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG'den silah eğitimi aldım, ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce M.Y.A. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" dediği öğrenildi.



HOLLANDA VE İNGİLTERE'DE HUKUK EĞİTİMİ



M.Y.A. da ifadesinde Hollanda ve İngiltere'de hukuk eğitimi aldığını, J.A.R. ile 2015 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi. V.P.R.A. ise de ifadesinde birlikte tatile geldiklerini vurgulayıp, kızı ile J.A.R. arasındaki arkadaşlığı sonradan öğrendiğini kaydetti. Şüphelilerden J.A.R. ve M.Y.A.'nın sosyal medya hesaplarında terör örgütünün kıyafetlerini giyerek, terör örgütü YPG'nin propagandasını yaptıklarının tespit edildi, diğer şüpheli V.P.R.A. hakkında ise suç tespiti bulunamadı. Şüphelilerden V.P.R.A., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılıken, diğer 2 şüpheli ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. İngiltere vatandaşı J.A.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İngiliz J.A.R. ve kız arkadaşı M.Y.A., hakkında Didim Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın iddanamesinde, J.A.R. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla, M.Y.A. hakkında ise 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 sayfalık iddianamede, sanıkların, sosyal medya hesaplarından KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, tutuklu sanık J.A.R.'ın, cep telefonundaki tespitler, sosyal medya paylaşımları ile savunmasında YPG terör örgütüne katıldığına, silahlı eğitim aldığına yönelik beyanları değerlendirildiğinde PKK'nın parçası olan YPG adlı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.



M.Y.A.'nın sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK'nın parçası YPG'nin propagandasını içerir fotoğraf ve paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın, terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, sanık M.Y.A. ve tutuklu erkek arkadaşı J.A.R.'nin polisteki savunmalarına da yer verildi.



- Aydın