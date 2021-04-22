Didim'de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
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Didim'de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Didim'de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde gece devriyesi yapan bekçiler şüpheli iki kişiyi durdurdu.

Aydın'ın Didim ilçesinde gece devriyesi yapan bekçiler şüpheli iki kişiyi durdurdu. Yapılan aramalarda şüphelilerin kaldığı yerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye atan mahalle bekçileri durumlarından şüphelendikleri S.Y.T. ve A.K. adlı şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin yakalandıkları yerde yapılan araştırmada,16.19 gram sentetik kannobinoid maddesi ile 1.91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olaydan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelilerden A.K'nin kalmış olduğu metruk binada arama yaptı. Yapılan aramada ise "Sentetik kannobinoid maddesi kalıntıları bulunan sakız kutusu,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 bin 675 TL ve 20 Euro para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Göz altına alınan şüphelilerden uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, A.K ise uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Didim'de uyuşturucudan iki kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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