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Didim'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve yakalanan iki şüpheliden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve yakalanan iki şüpheliden biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde ele geçirilen 1.66 gram sentetik kannobinoid ve 0.81 gram metamfetamin maddesi ile alakalı 2 şahıs yakalandı. Yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen K.D ve O.A isimli şahıslar yakalanarak mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. O.A isimli şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken K.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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