Didim'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı
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Didim'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

19.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:55
Didim'de uyuşturucudan bir kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; uyuşturucu kullanan iki şahıstan toplam 0.57 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmaktan işlem yapıldı. Şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen F.D. isimli şahsın suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanması amacıyla yapılan ikamet aramasında, 5 adet fişeklenmiş vaziyette toplam daralı ağırlığı 2.68 gram metamfetamin maddesi, 1 fişek halinde 2.19 gram tütünle karışık esrar maddesi, uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edildiği değerlendirilen 745 Türk Lirası, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. F.D. isimli şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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