Didim'de uyuşturucudan 143 şahsa işlem yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik suçlar kapsamında 137 olay sonucunda 143 şahsa işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik suçlar kapsamında 137 olay sonucunda 143 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince 2021 yılı içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, narkotik suçlar kapsamında 137 olay sonucunda toplam 143 şahsa işlem yapıldı. Adli mercilere sevkleri yapılan şahıslardan 5' i adli kontrol şartı ile serbest bırakılarak, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan çalışmalarda, 73,78 gram metamfetamin maddesi, 107,31 gram esrar maddesi, 4 kök hint keneviri, 26,21 gram skunk, 19,57 gram toz esrar maddesi, 129,72 gram sentetik kannabinoid bonzai, 118 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı