Didim'de uyuşturucu ve sahte parayla yakalanan 2 kişiye gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri ilçeye uyuşturucu madde ve sahte para sokmaya çalışan 2 Suriye uyruklu şüpheliyi yakaladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri ilçeye uyuşturucu madde ve sahte para sokmaya çalışan 2 Suriye uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu iki şüphelinin ilçeye uyuşuturucu madde ve sahte para sokacağı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, ilçenin girişinde uygulama yapmaya başladı. Saat 21.00 sıralarında 33 ACP 566 plakalı otomobili durduran polis, Suriye uyruklu Mahmut Ellaç Hüseyin ve Muhammed El Halid'i araçtan indirdi. Polis, yaptığı aramada 50,32 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira, sahte olduğu değerlendirilen 5 adet 50 Amerikan doları ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan