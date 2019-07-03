Didim'de uyuşturucu ve sahte paraya geçit verilmedi

Aydın'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve sahteci para suçlamalarıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışına ve sahte paraya geçit vermedi. Emniyet güçlerle olayla ilgili olarak E.T. ve A.D. isimli şahıslar yakalarken, yapılan operasyon sonucunda; E.T. isimli şahsın üzerinden 26 gram daralı metafetamin maddesi, markasız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ve 5 bin 300 TL para ele geçirdi.

Paralar üzerinde yapılan incelemede 8 adet 100 TL lik banknotların sahte olduğu tespit edilirken,E.T ve A.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan ve parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA