Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

16.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:54
Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) grup amirliği ekipleri, K.Y. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.Y.'nin adresine operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreste yaptığı aramada 31 gram esrar, 80 gram toz sentetik kannobinoid ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1195 TL para ele geçirildi.Gözaltına alınan K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:57:30. #1.15#
title