Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

12.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:43
Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

10 Kasım günü eve operasyon düzenleyen polis, Ü.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan  aramada uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutanak tutulan Ü.Ç., serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, aynı gün 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 7.45 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edilen 250 lira ve 1 hassas terazi ele geçirdi. E.G., B.U., E.G. ve A.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. ve B.U. tutuklandı.


- Aydın
Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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