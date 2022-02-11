Didim'de uyuşturucu operasyonu

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile bir adet tabanca ile bir miktar para ele geçirilirken, olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Efeler Mahallesi'nde bir işyerinden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan emniyet güçleri E.U ve H.Ü adlı şahısları 1,25 gram kokain maddesi ile yakaladı. Şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Olayın devamında yapılan çalışmada ise işyeri aramasında ise "Satışa hazır 9 fişek halinde daralı 10.08 gram kokain maddesi, 1 adet 7.65 tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 32 adet 7.65 tabanca fişeği, 123 adet kurusıkı tabanca fişeği, 515 Türk Lirası ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. İşyerinde bulunan İ.K. ve H.O. adlı şahıslar yakalanırken, H.O.'nun üzerinden 1.60 gram esrar maddesi ele geçirildi.

H.O.'ya işlem yapılarak serbest bırakılırken İ.K. ise şahıs sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa