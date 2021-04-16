Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın tutuklandı
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Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın tutuklandı

Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticarine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticarine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında D.T. isimli şahıstan 2 fişek halinde 1.26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan yapılan işlemin ardından genişletilen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde satışını yapan emlakçı M. kod adı ile tanınan S.K. isimli kadın şahıs da yapılan takip sonucu kullanmakta olduğu otomobilinde yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 24.70 gram esrar maddesi, 3 fişek halinde toplam daralı ağırlığı 2.74 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 6 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Trabzon 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edilen S.K. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın tutuklandı
Didim'de uyuşturucu madde ticareti yapan kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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