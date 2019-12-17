Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı
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Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, emniyet güçleri yağma olayının şüphelisi şahsı uyuşturucu madde ile yakaladı.

17.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:58
Didim'de uyuşturucu ile yakalanan gaspçı tutuklandı

'ın ilçesinde, emniyet güçleri yağma olayının şüphelisi şahsı uyuşturucu madde ile yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçleri ilçede meydana gelen yağma (gasp) olayını gerçekleştiren M.G adlı şüpheliyi evinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 4 adet alüminyum folyoya sarılı fişek haline getirilmiş vaziyette toplamda 5.83 gr. kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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