Didim'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şahsın üst ve evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde, tabanca mermisi ile kama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şahsın üst ve evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde, tabanca mermisi ile kama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, belediye parkı civarında yapılan takip sonucu B.B.S., B.Y. ve S.Y. isimli şahısların yapılan üst aramalarında; 5 parça halinde daralı 20.16 gram metamfetamin maddesi, 9.03 gram esrar maddesi, 2020 Türk lirası, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. B.B.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise; 3 parça halinde daralı 19.38 gram metamfetamin maddesi, daralı 5.24 gram esrar maddesi, 1 adet pembe renkli ectasy hap, 15 adet 7.65 tabanca fişeği, 1 adet 45 cm uzunluğunda kama tabir edilen bıçak, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan, B.Y. ve S.Y. hakkında TCK 191 suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, B.B.S. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Av yasağını delip balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

Av yasağını delip balığa çıkan 4 kişiye, 19 bin TL para cezası kesildi

 200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı

200 bin liraya satacakmış! Uzman çavuş, satmaya götürdüğü 42 kilo esrarla yakalandı

 Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü

Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title