Didim'de Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yabancı uyruklu 17 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri
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