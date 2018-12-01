Didim'de Turizm Alanındaki 36 Kaçak Yapı Yıkıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, turizm koruma ve gelişim bölgesi içerisinde yapılan kaçak yapılar Milli Emlak Müdürlüğü kararı ile Didim Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Didim Efeler Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kültür ve Turizm koruma gelişim bölgesi içerisindeki kaçak yapılar, Didim Kaymakamlığına bağlı Milli emlak müdürlüğünün olur ve talebi doğrultusunda izinsiz yapılar belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım öncesinde belirlenen 36 kaçak yapıya tebligatlar yapılırken, kaçak yapılar iş makinelerince yerlerinden kaldırıldı. Yıkım esnasındaki çalışmaları Didim belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları ve teknik ekipler birlikte takip etti.

Başkan Atabay, "Burası imar barışından faydalanılmaya çalışılan yer olarak biliniyor ama bu yapılar imar barışından önce yapılan yapılar; biz şikayetler üzerine bu yerlerle ilgili çalışmaları tamamladık. Vatandaşın ortak yerlerini göz ardı edemeyiz. Dışarıdan gelmişler. Yapan bizi ilgilendirmiyor; biz yıkım işlemini yapıyoruz. 36 kaçak yapı var; bu alanlarda tahsisi çıkan alanlar. Ruhsatsız yapılar ve bunları kaldırıyoruz" dedi. - AYDIN