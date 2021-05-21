Didim'de triatlon heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Didim'de triatlon heyecanı

Didim'de triatlon heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile organize edilen Didim triatlon yarışmaları, 22-23 Mayıs tarihlerinde Didim'de gerçekleştirilecek.

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile organize edilen Didim triatlon yarışmaları, 22-23 Mayıs tarihlerinde Didim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi'nin katkıları ile planlanan Triatlon yarışları Didim Altınkum'da yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda yapılacak. Yarış parkurları ve çevresi, Didim Belediyesi ekipleri tarafından yarışlara hazırlanıyor. Tarihi, doğası ve eşsiz güzellikleri ile Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Didim'de Türkiye Triatlon Federasyonu adına, kurul üyeleri, hakemler, antrenörler, ve sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Didim Triatlonu, sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Hafta sonu yapılacak olan Didim Triatlonu yarışları için Didim Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen parkurların düzenleme ve hazırlık çalışmalarını yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Triatlon ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir organizasyon, Didim'i önümüzdeki yıllarda Triatlon Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı yapmak istiyoruz. Bu yıl pandemi kurallarına uygun bir şekilde yarışları başarı tamamlayacağımıza inaniyorum. Didim Triatlonu'nda ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuşarak triatlon yarışları için belirlenen güzergahlarda hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü start alacak olan yarışlar, aynı gün saat 16.30'da Genç Elit Ödül Töreni ve 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan ödül töreni ile sona erecek. - AYDIN

Didim'de triatlon heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Engin Akyürek Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Didim'de triatlon heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:25:35. #1.13#

title