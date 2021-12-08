Didim'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Didim'de trafik kazası: 4 yaralı

Didim'de trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın İncirliova ilçesinden Didim'deki pazara gittiği öğrenilen kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinden Didim'deki pazara gittiği öğrenilen kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Didim-Söke yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nden Didim'de kurulacak halk pazarına gelen kamyonet kaza yaptı. E.D'nin yönetimindeki 09 SA 484 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü E.D ile araçta bulunan birisi kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta bulunan meyve ve sebzeler savrulurken, kazada kullanılamaz hale gelen kamyonet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Didim'de trafik kazası: 4 yaralı

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