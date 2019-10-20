Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

20.10.2019 13:54
Didim'de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Solmaz Konca yönetimindeki 15 AJ 413 plakalı motosiklet, Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Sedat Yalçın'ın kullandığı 09 YB 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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