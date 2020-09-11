Didim'de trafik kazası: 1 ağır, 4 yaralı
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Didim'de trafik kazası: 1 ağır, 4 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki ticari otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Didim'de trafik kazası: 1 ağır, 4 yaralı
11.09.2020 18:48 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:53

Aydın'ın Didim ilçesinde iki ticari otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden seyreden S.Y.'nin kullandığı 09 ACS 330 plakalı ticari araç, ara sokaktan çıkan B.Ş.'nin kullandığı 34 ZP 1285 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç ile otomobil karşı şeritte seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 40 DU 474 plakalı ticari otomobile çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.Ş. ile arkasında bulunan U.B.Ş. ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan ticari otomobil sürücüsü S.Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Y.A.'da başka bir ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk tedavisi yapılan ve durumu ağır olan motosiklet sürücüsü, ambulansla Aydın'a sevk edildi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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