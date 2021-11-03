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Didim'de ticari taksiler denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Didim'de ticari taksiler denetlendi

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Didim Belediye Başkanlığı ile Şoförler Odası Başkanlığı katılımlarıyla müştereken ticari taksiler ve taksi duraklarında denetleme yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Didim Belediye Başkanlığı ile Şoförler Odası Başkanlığı katılımlarıyla müştereken ticari taksiler ve taksi duraklarında denetleme yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; İçişleri Bakanlığı'nın talimatları ile ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla Didim'de faaliyet gösteren ticari taksiler üzerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Didim Belediye Başkanlığı ile Şoförler Odası Başkanlığı katılımlarıyla müştereken genel denetleme yapıldı. Denetleme ve yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak afiş, bildiri ve her dilde taksiler için 12 kural adı altında broşürler dağıtıldı. İlçedeki taksi durakları gezilerek denetlenmesi ve bilgilendirmeleri de Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılarak, afiş ve broşürlerin dağıtımı ve duraklara asılması sağlandı. - AYDIN

Didim'de ticari taksiler denetlendi

Didim'de ticari taksiler denetlendi

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