Didim'de tedbirler üst seviyede
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Didim'de tedbirler üst seviyede

Didim'de tedbirler üst seviyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki tüm noktalarda olası yangın riskine karşı alınan tedbirleri üst seviyeye taşıdı.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki tüm noktalarda olası yangın riskine karşı alınan tedbirleri üst seviyeye taşıdı.

Ülke genelini kasıp kavuran orman yangınları ile mücadele aralıksız devam ederken, Didim Belediyesi kent genelinde olası yangın riskine karşı tedbiri elden bırakmıyor. İlçe genelinde alınan tedbirler üst seviyeye çıkarılırken Didim Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanındaki riskli bölgelerde sulama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra ekipler olası yangın riskine karşı kuru otları da temizleyerek sıkı önlemler almaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Ülkemizde peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Didim'de geçtiğimiz günlerde de makilik alanda yangın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangını kontrol altına aldık. Yeniden oluşabilecek olası yangın riskine karşı tedbiri elden bırakmıyor, ilçe genelinde sulama ve kuru otların biçimi çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Didim Belediyesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda da vatandaşlar uyarılırken "Doğamızı korumak hepimizin görevi. Vatandaşlarımızdan, ateş gibi yanıcı maddelerden uzak durup, şüpheli durumlara karşı 444 8 109 no'lu telefondan veya 0533 150 05 40 no'lu Whatsapp hattımızdan hemen bilgi vermelerini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Didim'de tedbirler üst seviyede
Didim'de tedbirler üst seviyede
Didim'de tedbirler üst seviyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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