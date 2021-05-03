Didim'de tam kapanma sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Didim'de tam kapanma sessizliği

Didim'de tam kapanma sessizliği
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel

AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında kent genelinde sessizlik hakim oldu.

AYDIN'ın turistik ilçesi Didim'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından tam kapanma sürecini geçirmek için çok sayıda kişinin geldiği kentte halk kurallara uydu. İlçenin turistik mahallesi Akbük başta olmak üzere kent genelinde cadde, sokak ve plajlar, boş kaldı. Jandarma ekipleri de çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürdü.


Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği
Didim'de tam kapanma sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Burak Sergen Seren Serengil Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Didim'de tam kapanma sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:34:19. #1.16#

title