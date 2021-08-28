Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Didim açıklarında lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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