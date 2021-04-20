Didim'de şüpheli evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
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Didim'de şüpheli evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Didim'de şüpheli evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli bir evde yapılan aramada tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheliye işlem yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli bir evde yapılan aramada tabanca, tüfek ve çok sayıda fişek ile uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili iki şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak şüpheli bir evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada, 1 adet Kırıkkale Marka 7.65 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca,11 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 104 adet av tüfeği fişeği, 1 adet komanda av bıçağı, 1 adet hassas terazi, 4 kök hint keneviri bitkisi, 1.38 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, Hint keneviri yetiştirmede kullanılan düzenekler ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.T. ve H.T. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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