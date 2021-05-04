Didim'de sivrisinek ile mücadele çalışmaları devam ediyor
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Didim'de sivrisinek ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Didim'de sivrisinek ile mücadele çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Didim Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sivrisinek ile mücadele için gerçekleştirilen larva ilaçlama çalışmalarına ek olarak 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı itibari ile U.L.V. sivrisinek ilaçlama çalışmaları ile başlatıldı.

Didim Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sivrisinek ile mücadele için gerçekleştirilen larva ilaçlama çalışmalarına ek olarak 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı itibari ile U.L.V. sivrisinek ilaçlama çalışmaları ile başlatıldı. Ekipler periyodik olarak sezon boyunca ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirecekler.

Sivrisinek ile mücadele programı çerçevesinde Didim Belediyesi'ne bağlı 5 adet ilaçlama aracı, Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Merkez Mahallelerde; Salı-Perşembe-Cumartesi günleri Fevzipaşa, Akbük ve köylerde düzenli olarak U.L.V. ilaçlama araçları ile sahada olacak.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Sivrisinek ile mücadelede ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini göz önünde bulundurarak etkili bir çalışma programı izliyoruz. Sivrisinek kaynaklı rahatsızlıkların yaşanmaması için ekiplerimiz profesyonel bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de sivrisinek ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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