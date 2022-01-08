Didim'de SİT alanının tahrip edilmesiyle ilgili suç duyurusu - Haberler
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Didim'de SİT alanının tahrip edilmesiyle ilgili suç duyurusu

Didim'de SİT alanının tahrip edilmesiyle ilgili suç duyurusu
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Didim'de arkeolojik SİT alanında bulunan bir alanın tahrip edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Didim'de arkeolojik SİT alanında bulunan bir alanın tahrip edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Altınkum Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik SİT statüsünde korunan alanda inceleme yaptı.

Gazetecilere açıklamasında bu alanda plaj açılmak üzere iş makinalarıyla çalışma yapıldığını ifade eden Tuncer, plajda arkeolojik kalıntıların bulunduğunu, denizin altında da kalıntılar bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

Yasaya aykırı işlemin zararını belirlemek için çalışmalara başladıklarını ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Tuncer, "Aydınımızın her noktasında hassas denetimlerimizi sistematik bir şekilde sürdürüyoruz. Kültür mirasımızın rant uğruna tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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