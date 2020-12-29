Didim'de semt pazarı Perşembe günü kurulacak
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Didim'de semt pazarı Perşembe günü kurulacak

29.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:53
Didim'de semt pazarı Perşembe günü kurulacak

Aydın'ın Didim ilçesinde Cuma günleri Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarı, Perşembe günü kurulacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde Cuma günleri Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarı, Perşembe günü kurulacak.

Ülkemizde ve dünyada artış gösteren Korona virüs vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, ülke genelinde 31 Aralık 2020 Perşembe günü Saat: 21.00'den, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Didim'de Cuma günleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarı 01 Ocak 2021 Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından dolayı 31 Aralık 2020 Perşembe günü kurulacak.

Konu ile ilgili olarak Didim Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle Cumhuriyet Mahallemizde Cuma günleri kurulan semt pazarımız bu hafta 31 Aralık Perşembe günü kurulacaktır. Semt pazarımız önümüzdeki haftalarda, aynı yerinde Cuma günü kurulmaya devam edecektir. Lütfen alışverişlerimizi yaparken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" açıklamalarına yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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