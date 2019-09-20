Didim'de şehrin değişimi için belediyeden örnek proje

20.09.2019 12:56

Didim Belediyesi'nce, Kurtuluş Caddesi'nde gerçekleştirilmek istenilen 'Sağlıklaştırma2 projesiyle ilgili olarak cadde esnaflarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın 2019 yerel seçimlerinde vaatleri arasında yer alan Yeni Mahalledeki Kurtuluş caddesinin yeniden düzenlenmesi projesiyle ilgili ilk adım atıldı. Kurtuluş Caddesinin Sağlıklaştırma projesiyle ilgili olarak Belediye Meclis salonunda esnafların katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlık ederken, Belediye Başkan yardımcıları da hazır bulundu.



Başkan Atabay, yerel seçim döneminde vaat ettikleri projelerden birisi olan Kurtuluş Caddesi'nin düzenlenmesi çalışmasına start vermeden önce esnafların görüş ve önerilerinin alınması için bir arada olduklarını belirterek; "Şehrin güzelleşmesi, sokakların daha güzel ve kullanılır hale gelmesi ve rahatça yaşanabilmesi o bölgeye değer katacaktır. Bizde bu noktada kısa zamanda doğru adımlarla ve masrafsız şekilde şehrin güzelleşmesi noktasında adımlar atmak istiyoruz. Daha öncede esnaflarımızla bu konuda görüşmeler yaptık.Burayı örnek bir yer haline getirelim ki diğer cadde ve bulvarlarda bundan örnek alsınlar ve oralarda da bu çalışmaları yapalım. Bizler bu anlamda hazırladığımız proje çalışmasını sizlere tanıtmak ve sizlerinde görüşlerini almak için buradayız. Sizlerin öneri ve düşünceleri de çok önemli" dedi.



Başkan Atabay, caddenin devamıyla ilgili projelerinin devam edeceğini ve etap etap çalışmaların yapılacağını dile getirdi.



Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Öznur Gündoğdu, slayt eşliğinde belediye tarafından yapılan projeyi tanıttı. İki etap halinde yapılacak olan projenin ilk kısmının Belediye ile Yeni mahalle parkının önündeki otoparka kadar olan kısmının ilk etapta düşünüldüğünü kaydeden Gündoğdu, iş yerlerinin dış görünüşü, tabela, yaya yolu ve peyzaj düzenlemelerini anlattı. Projeyle ilgili süreçte önerilerin yeniden ele alınması ve bazı hususların ileri de yeni bir toplantı görüşülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA