Didim'de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Didim'de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu

23.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:23
Didim'de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yeri ve ikamette yapılan aramada çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, ilçede faaliyet gösteren bir işyerinde ve işyeri sahibinin ikametinde yapılan aramalarda şişelenmiş 2 adet 100 cl, 10 adet 70 cl, 1 adet 20 cl el yapımı içki, 14 adet 2 litrelik cam şişelerde toplam 28 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Ayrıca yine ilçede faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada ise 13 adet gümrük kaçağı/imei değiştirilmiş cep telefonu ele geçirildi. İşyeri sahipleri E.Ç. ve Y.Y. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Didim'de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Didim'de sahte içki ve kaçak cep telefonu operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:26:42. #1.15#
title