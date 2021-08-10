Didim'de sahte içki operasyonu
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Didim'de sahte içki operasyonu

Didim'de sahte içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Altınkum Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katılımı ile yapılan aramalarda, 20 adet 500cl, 48 adet 350cl, 79 adet 700cl, 26 adet 350cl, 35 adet 1 litrelik, 29 adet 500cl olmak üzere toplam 237 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. İşyeri sahibi F.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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