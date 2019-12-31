Didim'de sahte içki operasyonu
AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, pazar günü kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Alkollü ürünlerin satıldığı dükkanda yapılan aramada; sahte bin 350 litre şarap, 37 litre rakı ve 2 litre viski ele geçirildi. Ayrıca 15 litre etil alkol, 2 alkol aroması ve 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe bulundu. Olayla ilgili M.A., gözaltına alındı.