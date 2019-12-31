Didim'de sahte içki operasyonu
Haberler » Güncel » Didim'de sahte içki operasyonu - Haber

Didim'de sahte içki operasyonu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

31.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:27
Didim'de sahte içki operasyonu

AYDIN'ın ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, pazar günü kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Alkollü ürünlerin satıldığı dükkanda yapılan aramada; sahte bin 350 litre şarap, 37 litre rakı ve 2 litre viski ele geçirildi. Ayrıca 15 litre etil alkol, 2 alkol aroması ve 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe bulundu. Olayla ilgili M.A., gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler