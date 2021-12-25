Didim'de sahte içki denetimi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesi tekel bayilerinde sahte içki denetimi yapıldı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi artan sahte içki üretimi ve buna bağlı alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçebilmek amacıyla Didim ilçesinde tekel bayilerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, Didim Vergi Dairesi personeli ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından oluşturulan komisyon üyeleri tarafından alkollü içkilerin etiket ve bandrol kontrolü yapıldı.

Ekipler ayrıca işletmelerin belgelerini tek tek kontrol etti. - AYDIN