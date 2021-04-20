Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak
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Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak

Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde başlatılan Quat ve At Safari turları turizme değer katarak farkındalık oluşturacak.

Aydın'ın Didim ilçesinde başlatılan Quat ve At Safari turları turizme değer katarak farkındalık oluşturacak. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer, Didim'de Quat Safari ve At Safari turlarını başlattık. Daha renkli, daha eğlenceli turizm konseptleri üretmeye devam edeceğiz" dedi

Pandemi nedeni ile tüm dünya olduğu gibi Türkiye'nin de turizmde de sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M. Umut Tuncer, Didim'de hizmet veren iki firma, müdürlüğümüze safari turları için müracaatta bulunmuştu. Konuyu değerlendirdikten sonra farklılıkların bir kartopu etkisi yaratacağını da düşünerek Didim genelinde QUAT Safari ve At Safari turlarını bugün itibariyle başlattık. Didim Kaymakamlığımız ve Didim Belediyesi iş birliği ile belirlenecek güzergahlar içinde turizmde farkındalık yaratacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak
Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak
Didim'de Quat ve At Safari turları farkındalık oluşturacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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