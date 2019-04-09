Didim'de Polis Haftasında Lokma Hayrında Bulunuldu
Aydının Didim İlçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli Polis haftasında şehit meslektaşlarını lokma hayrıyla yad etti.
Aydının Didim İlçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli Polis haftasında şehit meslektaşlarını lokma hayrıyla yad etti.
Merkez Camii önünde gerçekleşen etkinlikte şehit olan polisler için lokma hayrında bulunuldu. Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, oda başkanları, siyasi parti ilçe temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı. Lokma hayrına Didimli vatandaşlarda büyük ilgi gösterirken, öğle namazı sonrasında şehit polis memurları için Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. - AYDIN
Kaynak: İHA