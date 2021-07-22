Didim'de plajlar ve havuz başları doldu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sıcaktan bunalan tatilciler, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde plajları ve otellerin havuzları ile su parklarını doldurdu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, sıcaktan bunalan tatilciler, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde plajları ve otellerin havuzları ile su parklarını doldurdu.

Aydın'ın turizm ilçelerinden Didim'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar ilçeye akın etti. Sıcaklığın 40 dereceleri bulduğu ilçede, plajlarda boş yer kalmadı. İlçenin en gözde plajı olan Altınkum Plajı'nda neredeyse adım atacak yer kalmadı. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü koy halk plajları, Cennet koyu, Manastır koyu, Yeşilkent ve Akbük mevkiinde bulunan tüm plajlarda da aynı yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise Akbük mevkisindeki otellerin havuzlarında bulunan su parklarında su sporları yaparak tatilin keyfini çıkardı. İlçede otellerin doluluk oranların yüzde 90'ları aştı. Kafeterya, restoran gibi işletmelerde de yoğunluk oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak